Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır yaralama suçundan aranan şahsı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yakaladı. Ekip, fotoğraftan ilk olarak muhtemel sokakları tespit edip, balkondaki çamaşır ipinde bulunan mandal ve sandalyeden de daireyi belirledi. Tim, elektrik arıza ekibi kılığına girerek, şahsı adresinde kıskıvrak yakaladı.

Denizli'de yaralama suçundan hapis cezası alan şahıs aranmaya başladı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsı yakalamak için çalışmalar yürütüyordu.

MANDAL VE SANDALYEDEN TESPİT ETTİLER

Kayıtlı adresi olmayan şahsı JASAT timleri sosyal medya üzerinden takibe aldı. Şahsın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yola çıkan JASAT timleri muhtemel sokakları tespit etti. Fotoğrafta en ince detayları dedektif gibi inceleyen JASAT timleri çamaşır ipinde bulunan mandallar ve sandalye tipinden şahsın adresini tespit etti.

OPERASYON FİLMLERİ ARATMADI

Film sahnelerini aratmayan operasyonda JASAT timi mandal ve sandalye tipinden yola çıkarak tespit ettiği adrese elektrik arıza servisi kılığında gitti. Elektrik arıza servisi kıyafetleri ve araçları ile eve giren tim şahsı tutukladı.

20 KİLO ESRAR SAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Yaptığı itiraf üzerine bir araziye arama yapan ekipler 20 kilogram esrar ele geçirdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.