Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı
26.10.2020 21:57 | Güncelleme: 26.10.2020 22:13
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6.hafta maçında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın başında Fabricio Baiano ile öne geçen konuk ekip son anlarda Loic Remy'nin klas golü ile üç puanı almayı başardı.
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy'den geldi. Sivasspor böylece evinde oynadığı 3. maçta da galibiyet alamadı.
RİZESPOR SERİYE BAĞLADI
Bu sonucun ardından Rizespor son 4 maçta topladığı puanlarla 8 puana yükseldi. 3 maç sonra yenilen Sivasspor ise 7 puanda kaldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor, evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.