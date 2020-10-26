Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6.hafta maçında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın başında Fabricio Baiano ile öne geçen konuk ekip son anlarda Loic Remy'nin klas golü ile üç puanı almayı başardı.