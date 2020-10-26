Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı
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Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı

26.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:13

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6.hafta maçında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın başında Fabricio Baiano ile öne geçen konuk ekip son anlarda Loic Remy'nin klas golü ile üç puanı almayı başardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy'den geldi. Sivasspor böylece evinde oynadığı 3. maçta da galibiyet alamadı.

Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı

RİZESPOR SERİYE BAĞLADI

Bu sonucun ardından Rizespor son 4 maçta topladığı puanlarla 8 puana yükseldi. 3 maç sonra yenilen Sivasspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor, evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı

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Haber Yorumları (1)
HAMİT: Remy nin golü çok klastı be.Görelim artık da.
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