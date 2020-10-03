Çaydanlıktaki kaynar su ile eşi ve kızını yaralayıp kaçan eş, saklandığı yerde yakalandı

Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda Ç.K. ile eşi F.K. arasında kahvaltıda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.K., masadaki kaynar su dolu çaydanlığı eşine fırlattı. Eşi F.K. ile kızı A.N.K. üzerlerine dökülen sıcak suyla yaralandı. Anne ve kızın çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan F.K. ile kızı A.N.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN KOCA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, olayın ardından kaçan Ç.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, komşuların ifadesine başvuran ekipler, Ç.K.'yi bir alışveriş merkezinin arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Ç.K., Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.