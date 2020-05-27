Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili

Doğu Karadeniz'de 19 Mayıs tarihinde açılan 2020 yaş çay sezonuna ÇAYKUR'un 600 kilogram kota uygulaması ile umutlu başlayan çay üreticileri 2 gün sonra 50 kilogram ve bir hafta sonra da 15 ile 20 kilograma düşürülen kontenjan alımları ile ne yapacağını şaşırdı.

ÇAYKUR'A TEPKİ GÖSTERDİLER

Sezonun açılışından 2 gün sonra 50 kilogram ile kontenjan uygulamasına başlayan ÇAYKUR, bugün kontenjanı yer yer dönüm başına 20 ile 15 kilo arasında değişen rakamlara düşürdü. Hızla düşen kontenjan ise üreticiyi çileden çıkardı. Çay alım yerlerinden alınmayan çaylar nedeniyle çayını satamayan Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaşayan çay üreticileri 3 saat boyunca çay alım yerinin kapısında beklediklerini dile getirerek ÇAYKUR'a tepki gösterdi.

"ÇİFTÇİ ÇAYI TOPLUYOR AMA SATAMIYOR"

2020 çay sezonuna iyi başladıklarını fakat bu günlere iyi devam etmediğini dile getiren çay müstahsili Ömer Savut, 3 saat boyunca çay satmak için çay alım yerinin kapısında beklediklerini dile getirdi. Savut ayrıca uygulanan kontenjan ile 1. sürgün yaş çay kampanyasının kendisi için 6 hafta süreceğinin altını çizerek "Sezona iyi başladık kötü devam ediyor. Çaylar alım yerinin kapısında, alım yok. Çayı aldık geldik 12'den beri bekliyoruz, çayı satamıyoruz, satabileceğimiz de meçhul. Kontenjanımızı vereceğiz, veremiyoruz. Çok çay alınmış içerisi doldu, dışarısı doldu. 3 saattir bekliyoruz, 3 saat daha bekleyeceğiz. 6 saatimiz yok olacak. Benim 3 ton ÇAYKUR'a çay verme hakkım var, günde 100 kilo, haftada 500 kilo, 6 hafta yapar yani 1 buçuk ay yapar. 1 buçuk ay çay sezonu devam edecek mi? Özel sektör para vermiyor. 3 liradan çay alıyorsa Kasım ayında, ÇAYKUR ile aynı fiyattan alırsa 1 yıl sonra ödüyor. Bu işe bir çözüm bulmaları lazım. Çiftçi çayı topluyor ama satamıyor" dedi.

"KONTENJAN İLE BU ÇAYI BİR AYA SATARIM"

Kontenjan nedeniyle ÇAYKUR'un kendilerini özel sektöre ezdirdiğini dile getiren Arif Akdemir isimli çay üreticisi ise "Sezondan pek memnun değilim. Çay alım yerlerini açıyorlar 2 gün sonra kontenjan koyuyorlar, bizi özel sektöre ezdiriyorlar. Özel sektör de her zaman ki gibi bizi sömürüyor. Bu kontenjan ile ben bu çayı 1 ayda anca satarım. 1 ayda da çay gelip geçer o zaman da iş işten geçer" ifadelerini kullandı.