Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl Gürcistan'dan gelemeyen çay işçilerinin yerini Afganistan, Azerbaycan ve Özbek vatandaşları aldı. Bölgeye İstanbul'dan getirilen ve Türkiye'de çalışma izni bulunan yabancılar, çay bahçelerinde ilginç görüntüler oluşturdu.

09.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:55

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan'dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye'ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı.

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İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan'dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen yabancı işçiler ilginç görüntüler oluşturdu.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize'de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor. Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize'de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.