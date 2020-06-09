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Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi

Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor.

Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi
09.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:34

Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan'dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan'dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye'ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı. Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize'de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor. Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize'de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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