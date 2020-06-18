Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Kütahya'da çardakta oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e yıldırım isabet etti. Talihsiz kız, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
18.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:55
Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
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Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e isabet etti.
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.