Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e isabet etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.