Canlı yayında koronavirüslü konuğu olan hem de küfür şoku yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Onun şokunu yaşıyorum

Ünlü sunucu Esra Erol, uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapıyor. Koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri alarak çekimlere devam eden Erol'un programına katılan bir kadın, koronavirüse yakalandığını söyledi. Canlı yayında şoke olan Esra Erol, bir de erkek konuğunun yayında çıkarken küfür etmesiyle gündeme geldi.

"KORONAYIM DEYİNCE ŞOK OLDUM"

Gazeteci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında yayınlanan programına telefonla bağlanan Esra Erol, peş peşe yaşadığı talihsizlik için şunları söyledi: "Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda... Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara 'hayır koronavirüslü tanıdığım yok' diyor. Yayına çıktığında ben sadece koronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti. Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. "

"BİR GÜN HEPİMİZ KORONA OLACAĞIZ"

Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra 'iyileştim' dedi ama kimse orayı duymadı. Süreç bu şekilde gelişti. Sonra test ne zaman yapılmış filan öğrendik ve bir oh çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün korona olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız. Ben çıkan haberleri çok şahsıma almadım. Sosyal medyadaki yorumlara her insan maruz kalabilir. Kendi görüntülerime, o anki bakışıma çok güldüm. Böyle bir olay yaşadım yani..."

"KÜFRÜ DUYMADIM"

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde kamer açısından çıkan bir erkek konuk, programdan ayrılırken bir küfür etti. Canlı yayına yansıyan küfrü duymadığını ve program sonrası bir tanıdığından mesaj geldiğini ve bunun üzerine deşifreci arkadaşlara dinlettirdiğini anlattı.

SEZON FİNALİ YAPIYORLAR

Haziran ayının 3. haftasında sezon finali yapacaklarını söyleyen Erol, aynı kanalda program yapan Müge Anlı'nın canlı yayınlara ne zaman başlayacağını bilmediğini söyledi.