Kızının babasının Abi dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda izleyiciler kan donduran bir itirafa tanıklık etti. Yaklaşık 15 gün önce 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bırakarak ortadan kaybolan Esra Karakuş'un kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile kaçtığı ortaya çıktı. Bu olayın şokunu atlatamayan izleyici, kadının küçük kızının gerçek babasının kaçtığı komşusu olduğu şeklindeki itirafıyla adeta donup kaldı.

Ferdi Karakuş isimli vatandaş, eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını belirterek Esra Erol'un programına başvurdu. 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra "Ben doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Esra Karakuş'a Esra Erol'un yoğun gayretleri sonucu ulaşıldı. İzmir'de amcasının yanında olduğunu belirten genç kadın, alt komşuları Cengiz ile kaçtığı iddialarına ise ateş püskürdü.

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TELEFONU KAPATTI

Komşusu ile kaçtığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan genç kadın, ekrana verilen fotoğrafı görünce telefonu kapatmak zorunda kaldı. Ekrana yansıtılan görüntünün Gaziantep'te çekildiği ve fotoğrafın ısrarla abim dediği Cengiz K.'nın ablasının evinde çekildiği ortaya çıktı. Bu fotoğraf sonrası yeniden yayına bağlanan genç kadın, stüdyoya gelerek tüm gerçekleri anlatacağını belirtti.

ÇOCUĞUNUN BABASI DA KOMŞUSU ÇIKTI

Stüdyoya gelen ve canlı yayında olan biteni anlatan Esra Karakuş, kaçtığı komşusu Cengiz K.'yı çok sevdiğini ve onunla yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti. İki yıldır komşusuyla yasak aşk yaşadığını itiraf eden genç kadın, küçük kızının babasının da kocası değil komuşusu Cengiz K. olduğunu belirtti.