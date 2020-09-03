Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ya da Yavaş cumhurbaşkanı adayınız olur mu? sorusuna kaçamak cevap: Kişisel bazda tartışma doğru değil

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'na son dönemlerde yapılan anketlerde isimleri ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı soruldu. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Kişisel bazda tartışma doğru değil" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değindi. Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız" şeklinde konuştu.