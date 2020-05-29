Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Çankırı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alınmak istenince üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi. Yangın tüpüyle müdahale edilen kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.
29.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:30
Hakkındaki kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası olan Ö.K, jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, Ö.K'nin (50) kimlik bilgilerini sorguladı. Dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenince gözaltına alınmak istenen Ö.K, üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi. Jandarma ekipleri, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaralanan Ö.K, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
JANDARMAYI ENGELLEMEK İSTEYEN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma personelinin görevini yapmasına engel olmaya çalışan 5 kişi de gözaltına alındı.