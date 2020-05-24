Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı

Koronavirüs salgınında büyük kayıpların yaşandığı ABD'de virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bini geçti. Pek çok eyalette kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası, ABD Başkanı Trump, Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine giderek golf oynadı. ABD Başkanı'nın Demokrat rakibi Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Trump'ın golf oynamasına eleştirilerde bulundu.

TRUMP, KISITLAMALAR GEVŞETİLİNCE GOLF OYNAMAYA GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti. Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.

"BAŞKAN GÜNÜNÜ GOLF OYNAYARAK GEÇİRİYOR"

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.

"ERKEN NORMALE DÖNÜŞ, İKİNCİ DALGAYA NEDEN OLABİLİR"

Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini geçti.