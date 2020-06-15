Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri

Koronavirüsün Türkiye'yi 11 Mart'tan itibaren etkisi altına almasının ardından bir dizi kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bu yasak ve kısıtlamalar, yeni normal hayat adı altında maske, sosyal mesafe ve el hijyen kuralına uyulması ikazıyla 1 Haziran'dan sonra kaldırıldı. Ancak bu kurallara uyulmadığı için Türkiye'de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı bin 500'ü geçti. Bu kapsamda bazı illerimizde vaka artışı gözlemlenirken; Adana, Kastamonu, Bitlis, Bursa ve Adana'da vatandaşlar kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

ADANA'DA CAMİLERDEN ANONS GEÇİLDİ

Adana'da da Türkiye'de olduğu gibi vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden anons edilerek vatandaşların uyarılması ihtiyacı hissedildi.

Camilerden gün boyu "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonsları yapıldı.

Ancak bu anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişi de ne maske olduğu ne de sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

KASTAMONU VALİLİĞİ UYARDI

Kastamonu Valiliği, maske takma uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Kastamonu merkez ve ilçelerinde koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup bu kurallara uyulması, salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumların denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarların yapılması vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve Kovid-19 salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir."

KONYA'DA HASTANELERİN KAPASİTESİ DOLDU

Konya'da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve tedavi altına alınabilecekleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da normalleşme sürecinin ardından korona virüs vakalarında artış yaşandı. Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi. Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi. İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi.

BİTLİS'TE SIFIRLANAN VAKA TEKRARDAN 118'E ÇIKTI

Vaka sayısının arttığı bir diğer ilimiz de Bitlis oldu. Bitlis Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Fatih Şanlı, Diyarbakır'ın ardından kentte kısa süre önce sıfırlanan vaka sayısının başlayan normalleşme süreciyle yeniden artış göstererek 118'i bulduğunu söyledi.

Bitlis'te koronavirüs salgınının son durumuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Tabip Odası Başkanı Şanlı, "Bilindiği üzere yakın zamanda ilimizde aktif vaka sayısı sıfırlanmıştı. Ancak malum yeni normalleşme süreciyle birlikte il dışından memleketimize gelen insanlar aracılığıyla tekrar vakalarda artış meydana geldi. An itibariyle Bitlis'te pozitif vaka sayısı maalesef 118'e ulaşmıştır. Bu hastalarımızdan 20'si yatarak tedavi görmektedir. Bir hastamız yoğun bakım koşullarında takip ediliyor. Diğer hastalarımız ise evde takip edilmektedir ve karantina uygulamaları mevcuttur. Daha önce testi pozitif çıkan ve yaşamını yitiren 3 vatandaşımız olmuştu. Çok şükür şehir sınırlarında yeni pozitif vaka olarak saptanan vatandaşlarımızdan henüz yeni bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.

BURSA VALİSİ'NDEN DE UYARI GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Vali Canbolat, "Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.

"NİĞDE VALİSİ UYARDI: MAALESEF TEKRAR TIRMANIŞA GEÇTİ"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde koronavirüs vakalarının arttığını açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vali Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Niğdeliler;Maalesef ilimizde koronavirüs pozitif vaka sayıları tekrar tırmanışa geçmiştir. Normalleşme sürecinde de lütfen kurallara uyalım Hijyene, Sosyal mesafe kuralına, Maske kullanımına dikkat edelim!" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN ÇAĞRI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil. Vaka sayılarında da son 1 ayda bir miktarda artışın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin salgın sürecinden yüzünün akıyla çıkacağını, Şanlıurfa'nın da bu noktada en iyi iller arasında yer alacağını belirten Erin, bunun gerçekleşebilmesi için vatandaşların da maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.

ARDAHAN'DA SAYI 18'E YÜKSELDİ

Ardahan merkezi ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Masatlı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldığını söyledi.

Bugünden itibaren merkez ve 5 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Masatlı, "Ardahan'da dış kaynaklı olarak vaka sayısında artışlar oldu. Bizde aslında vaka sayısı son derece düşüktü. Başka illerden gelenlerden dolayı artış oldu. Örneğin 3 vakamız varken şu an bu sayı 18'e yükseldi. Biz de bunun daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler aldık. Amacımız ilimizi vakada sıfır noktaya düşürmektir" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA VATANDAŞLAR EVE ÇEKİLDİ

Diyarbakır'da diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı. Hafta sonlarında kentin en işlek caddeleri yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.