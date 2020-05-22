Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama

Önceki gün İzmir'de birçok Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün de Selda Bağcan'ın seslendirdi 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Yaşanan olaya şarkısı alet edilen sanatçı Selda Bağcan, olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yaşanılan olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"