Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar

KONYA'da bir telekominikasyon şirketine ait 154 bin TL değerindeki kabloları çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kabloları 2 bin 805 TL'ye hurdacıya sattıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde bir telekominikasyon şirketine ait kabloların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis, 7 farklı noktada meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmayla şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilden yola çıkan polis, şüpheliler Muhammet C. (25) ve İsmail K.'yi (31) yakalayarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde olayı birlikte gerçekleştirdiklerini, elde edilen parayı paylaştıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 805 TL karşılığında hurdacıya sattıkları belirlendi. Çalıntı kabloları alan hurdacılar hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi. İki şüpheli, bugün adliyeye sevk edilecek.