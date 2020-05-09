Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı

Mersin'in Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Menekşe Apt. No: 6 sayılı ikametin önünden park halindeki K.Ş.'ye ait 06 BD 6070 plakalı aracı çalan hırsız,Yeni Ömerli Mahallesi Üçgen Çarşısı Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önünde durdu.

DEMİR ÇUBUKLA MARKETİN KAPISINI AÇTI

Araba içinde yüzüne maske takan zanlı araçtan inerek, yan koltukta bulunan demiri aldı. İlk olarak kapıyı demirle açan zanlı, demir koltuğa bıraktıktan sonra çevreyi gözetlemek amacıyla biraz yürüdü.

ARAÇ GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Daha sonra gelen zanlı demir kapıyı açmasıyla bir aracın geldiğini fark edince arabasına bindi. Arabası çalınan K.Ş. isimli kişi arabasının izine denk gelirken, zanlı kayıplara karıştı. Polis her iki olay yerinde çalışma başlattı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, otomobil bulunamadı.