Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecek bir haftalık süreçte bölgenin, Basra Alçak Basınç Merkezi sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta artan nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşların meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

7 İL İÇİN DAHA SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ise, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BURSA VALİLİĞİ DE UYARDI

Öte yandan Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, Basra Alçak Basıncı nedeniyle 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde kalacak.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 ilde yağış beklenmediği, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölge genelimizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı beklenmektedir. Sıcak havanın oluşturabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanlar ile yaşlı ve çocukların dikkatli olması gerekmektedir."