Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesi Mürsel mahallesinde, vatandaşlar açık bir alanda işkence edilerek dört ayağı birden kesilmiş ölü bir yavru kedi buldu. Vatandaşlar, cani ya da canilerin bulunmasını isterken çevrede güvenlik kamerasının olmamasına da tepki gösterildi.

"BÖLGEDE KAMERA YOK TAKILMASINI İSTİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre, olayla ilgili konuşan Mürsel Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan, "Bu resmen vahşet. Bölgede güvenlik kamerası yok. Eğer olsaydı bu caniliği yapan tespit edilirdi. İki gün sonra çocuklarımızın başına bir şey de gelebilir. Bunu yapan caninin biri. Bölgeye güvenlik kamerası takılmasın istiyoruz" dedi.