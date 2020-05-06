Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını dinlemeyen bir grup genç, polis otosunu görünce kaçmaya başladı. Gençlerin kaçma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
06.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:29
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
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POLİS İLE GENÇLER ARASINDA KOVALAMACA BAŞLADI
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir grup genç dışarıya çıktı. Gençlerin dışarıda olduğunu ise devriye gezen bir polis ekibi fark etti. Polisler sokakta duran gençlerin yanına gitmeye çalışınca gençler ile arasında kovalamaca yaşandı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Polis otosununun üzerilerine geldiğini gören gençler, amansızca kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan gençlerin kaçma anı ise çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.