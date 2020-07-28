Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı

Bursa'da 51 benzer suçlardan kaydı bulunan kapkaççı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu, 80 güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında, elindeki yara bandından yakalandı.

Kapkaçcı, Bursa'da kamerası olmayan mahallelerde yabancı uyruklu kadınları hedef seçerek cep telefonlarını çalıyordu.

Gökhan U. isimli şüpheli Şükraniye, Zümrütevler ve Sıracevizler mahallelerinde gözüne kestirdiği yabancı uyruklu Fatime O. Saja B. Melek Ş. adlı kadınların yanına gidip cep telefonlarını isteyerek, birisini arama bahanesiyle telefonlarını alarak kaçtı.

TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNE MASKE TAKIYORDU

Yüzünde maske bulunan ve güvenlik kameralarının az olduğu mahalleleri seçen Gökhan U.'yu arama çalışmaları da film sahneleri aratmadı.

Benzer suçlardan 51 kaybı bulunan şüphelinin bir markette alışveriş yaptığı sırada parmağındaki yara bandını fark eden polisler, o bölgede yaşayan şüpheliler üzerinde araştırmasını derinleştirdi.

Bir hafta da 60 ile 80 güvenlik kamerası inceleyen polisler şüphelinin Samanlı Mahallesi'nde oturduğunu tespit etti. Şüpheli Gökhan U. evinin yakınlarında polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin marketten yara bantlı eliyle alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gökhan U, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.