Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu
BURDUR'da taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı.
BURDUR'da taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı. Düzensiz yağışlar ve pandemi nedeniyle yaşanan verim kaybına rağmen üretici bu yılki fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi.
Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Burdur İnsuyu Ovası'nda hasat başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle geçen yıla göre verim kaybı yaşanan ovada üretim de azaldı. Bölge çiftçisine zirai danışmanlık yapan ziraat mühendisi İbrahim Demir, kentte 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan fasulye üretiminin şu anda 15 bin dekara kadar yükseldiğini söyledi. Demir, "Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs, işçi sıkıntısı gibi durumlardan üretim 3'te 1 oranında azaldı ve verim düşüklüğü meydana geldi. Bölgemizdeki düzensiz yağışlar ekili alanlarda hasar ve hastalığa sebep oldu. Bundan dolayı verimde düşüklük oldu. Ama bu bölgenin aroması ve kalitesi diğer illerle kıyaslanmaz. Bu bölgedeki fasulye İnsuyu fasulyesi olarak isim yapmış durumda" dedi.
Muhammet Aksu da "Şu anda fiyatlar 3 lira civarında. Bu fiyat bizi tatmin etmiyor ama diktik mecbur satacağız" diye konuştu.