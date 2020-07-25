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Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu

BURDUR'da taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı.

Burdurlu fasulye üreticisi fiyattan umutlu
25.07.2020 08:10 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:18

BURDUR'da taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı. Düzensiz yağışlar ve pandemi nedeniyle yaşanan verim kaybına rağmen üretici bu yılki fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi.

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Burdur İnsuyu Ovası'nda hasat başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle geçen yıla göre verim kaybı yaşanan ovada üretim de azaldı. Bölge çiftçisine zirai danışmanlık yapan ziraat mühendisi İbrahim Demir, kentte 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan fasulye üretiminin şu anda 15 bin dekara kadar yükseldiğini söyledi. Demir, "Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs, işçi sıkıntısı gibi durumlardan üretim 3'te 1 oranında azaldı ve verim düşüklüğü meydana geldi. Bölgemizdeki düzensiz yağışlar ekili alanlarda hasar ve hastalığa sebep oldu. Bundan dolayı verimde düşüklük oldu. Ama bu bölgenin aroması ve kalitesi diğer illerle kıyaslanmaz. Bu bölgedeki fasulye İnsuyu fasulyesi olarak isim yapmış durumda" dedi.

Hasadın başlamasıyla Çatağıl köyündeki fasulye toplama alanına ürünlerini getirerek satışa sunan çiftçiler de bu yıl girdi maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır fasulye üretimi yapan Muhammet Kaygısız (30), "Şu anda fasulyenin maliyeti 2 lira ile 2 lira 20 kuruş arasında. Para kazanabilmemiz için 3,5- 4 lira olması lazım. Bu yıl yağışlardan dolayı da zararımız oldu. Masraflarımızı çıkarsak şükür diyeceğiz" dedi.Mehmet Durmaz (49) da, "Maliyetlerimiz yüksek. Şu anda fiyat 2,5 lira ile 3 lira 30 kuruş arasında gidiyor. 3- 3,5 lira arası fiyat çiftçiyi kurtarır" diye konuştu.Mustafa Doğan (32) ise, "Fiyat şu anda 3- 3,5 liraya yükseldi. Tüccar daha çok gelirse fiyat artar. Önce don oldu daha sonra dolu zararı oldu. Daha çok ilaç daha çok gübre kullandık, bu yıl işçilik maliyetimiz de yüksek. Şu an satış fiyatlarımız bir nebze de olsa iyi. Çok iyi de diyemeyiz, çok kötü de diyemeyiz" dedi.

Muhammet Aksu da "Şu anda fiyatlar 3 lira civarında. Bu fiyat bizi tatmin etmiyor ama diktik mecbur satacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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