23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, 23 ilde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

23 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

CEZASI 250-1000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 TL'den 1000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir.

GAZİANTEP'TE ANA ARTERLERDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAK

Gaziantep Valisi Davut Gül, şehirlerde ana arterlerde alınan yasakla ilgili şunları söyledi: "Gaziantep'te sokaklar ve kırsal mahalleler hariç diğer bütün alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklanmıştır. Her ölçekteki özel iş yerleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları da maskeyle çalışacaktır. Sabrınıza ve desteğinize teşekkür ederim. Maske ve mesafe bu işin çaresi."

ERDOĞAN DA ÜSTÜNE BASA BASA VURGULAMIŞTI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.