Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi

Muhteşem doğasıyla doğa sporlarının başkenti olan Kemaliye'de maske takma zorunluluğu getirildi

ERZİNCAN - Doğal güzelliğiyle binlerce turisti ağırlayan ve doğa sporlarının başkenti olarak nitelendirilen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yeni tip korona virüs (covid-19) vakası hiç görülmedi. Türkiye'de hiç covid-19 vakasının görülmediği nadir yerleşim yerlerinden olan Kemaliye'de tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirilerek ilçeye gelen vatandaşların sağlık kontrolleri yapılıp girişlerine bu şekilde müsaade ediliyor.

Erzincan il merkezine 194 kilometre mesafedeki bin 168 kilometre kare yüzölçümü olan ve 5 bin 106 nüfusa sahip Kemaliye'de şuana kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğrayan, yapılan doğa sporları festivalleriyle adını dünyanın birçok tarafına duyuran Kemaliye'de turizm sezonu öncesinde ek kararlar alındı.

Kemaliye Kaymakamlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde alınan kararlar doğrultusunda maske takma zorunluluğu gelmiştir. İlçemizde bu zamana kadar Covid-19 vakası görülmemiştir. Bu istikrarın devam etmesi amacı ile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda; 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımızın maske takmadan sokağa çıkmamalarına, şehirlerarası seferlerin başlamasıyla ilçemize gelen ve ilçemizden seyahat edenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskesiz seyahat etmemelerine, toplu taşıma araçlarında, seyahat ve gezi teknelerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu bulundurma sınırını aşmamalarına, seyahat ve gezi teknelerinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulmasına, ilçe merkezinde ve turistlerin yoğun olduğu müze, park, sosyal alanlar gibi toplu bulunan alanlarda ikinci bir talimata kadar sosyal mesafeyi korumaya ve maske takma zorunluluğuna karar verilmiştir." denildi.