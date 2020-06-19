Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı

Almanya'ya girişlerde karantina muafiyeti için ibraz edilmesi gereken raporları verebilecek ülkeler arasına Türkiye de dahil edildi. Çad, Gana gibi ülkelerin bulunduğu listede Türkiye'nin yer almaması tepki çekmişti.

Almanya'ya girişlerde ev karantinasından muaf olabilmek için gerekli raporların alınabileceği ülkeler listesine Türkiye de dahil edildi. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) listesinde yer alan ve raporları kabul edilen ülke sayısı, Türkiye ile birlikte 82'ye yükselmiş oldu.

ALMANYA'YA GİRİŞ YAPMADAN ÖNCE RAPOR ŞARTI ARANIYOR

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Almanya'ya girişlerde karantinadan muaf olabilmek için kişilerin koronavirüs semptomları göstermediğini ve koronavirüs taşıyıcısı olmadığını belgeleyen rapor ibraz etmesi gerekiyor. Raporun Almanya'ya giriş yapmadan en fazla 48 saat önce alınmış olması şartı da aranıyor.

Almanya dün Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi koronavirüs tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine dahil ettiğini açıklamıştı. RKI tarafından hazırlanan ve düzenli olarak güncellenecek listedeki riskli ülkelere gidenlerin Almanya'ya döndüklerinde 14 gün ev karantinasında kalmaları zorunlu hale gelmişti. Karantinadan muafiyet için AB üyesi ülkelerden veya RKI tarafından kabul edilen ülkelerden alınan raporların geçerli sayılacağı açıklanmıştı.

TÜRKİYE BİR ÖNCEKİ LİSTEDE YOKTU

RKI tarafından açıklanan ve raporların geçerli sayıldığı ülkelerin yer aldığı ilk listede, Burkina Faso, Çad, Gana ve Kongo gibi ülkeler yer almasına rağmen Türkiye'nin yer almaması tepki çekmişti.

Enstitü tarafından bugün yapılan açıklamada 81 ülkelik listenin genişletildiği ve Türkiye'nin de listeye eklendiği görüldü.

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA TEPKİ

Türkiye Almanya tarafından riskli bölgeler listesine dahil edilmesine ve seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında sayılmasına tepkili. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Türkiye'nin bu tür bir sınıflandırmayı hak etmediği ve bu sınıflandırmanın hiç bir şekilde nesnel durumla bağdaşmadığı kanaatindeyiz" denildi.

Büyükelçilik açıklamasında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin salgından Türkiye'ye göre çok daha fazla etkilendiğine dikkat çekilerek "Türkiye'nin 39 bin yoğun bakım yatağı bulunduğu ve ölü sayısının Almanya'dan çok daha düşük olduğu" kaydedildi.

Türkiye'de tatil beldelerinde koronavirüs vaka sayısının Alman kıyı bölgelerindeki kadar düşük olduğuna işaret edilen açıklamada Türkiye'nin riskli ülkeler arasında sayılmasının bilimsel ölçütlerinin anlaşılmasının zor olduğu belirtilerek Türkiye'nin "riskli ülkeler listesinden çıkarılması ve seyahat uyarısının en kısa süre içinde kaldırılması" beklentisi iletildi.