Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü, emniyet kemeri sayesinde takla atarak şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
29.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:05
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole uçtu. Kaza geçiren kadın sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi eski yağ fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine giden bir kadın sürücünün kullandığı 34 FR 4071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI
Takla atan araç, tarlaya devrildi. Sürücü, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın, emniyet kemeri takması sayesinde olayı ucuz atlattığını ifade etti.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
İşte olay yerinden fotoğraflar;