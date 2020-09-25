Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Beddua ederim, koronavirüs olursun yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Eskişehir'de otoparkının kapısına çöp bırakılmasından rahatsız olan bir vatandaş, ilginç bir yöntemle çöp atanlara tepki gösterdi. Yöntemi başarılı olan vatandaşın bir daha kapısının önüne çöp atan olmadı.

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, apartmana ait otoparkın önüne çöp atanlara eşi görülmemiş şekilde tepki gösterdi. Otoparkın duvarına, "Buraya çöp bırakma, yoksa sana beddua ederim, koronavirüs olursun vatandaş" ifadelerinin yazılı olduğu bir kağıt asan apartman sakini görenleri adeta hayrete düşürdü. Yazılı kağıdın üzerinde ise hiç çöp olmaması dikkat çekti.