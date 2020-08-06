Yunanistan'ın motorunu söküp karasularımıza ittiği sığınmacı botunu Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Marmaris ile Simi adası arasında sürüklenen ve içinde 37 sığınmacının bulunduğu tekne, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, içinde 37 sığınmacının bulunduğu lastik bot ile Yunan karasularına geçmeye çalışan bir sığınmacı grubu Yunanistan'ın sahil güvenliği tarafından fark edildi.

MOTORSUZ VAZİYETTE TÜRK KARASULARINA İTELEDİLER

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından durdurulan sığınmacıların lastik botlarının motoru söküldü. Ardından sığınmacıların üzerindeki cep telefonlarını da alınarak Türk karasularına ittiler.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Marmaris Yeşilova Körfezi açıklarında sürüklenen bir lastik bot olduğu ihbarının ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bot içindeki 37 sığınmacıyı kurtararak Marmaris limanına getirildi.