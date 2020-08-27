Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı

Ankara'da kendisinden ayrılmak isteyen eşi S.Ç'yi (20) elindeki tüfekle durdurup, ölümle tehdit eden Ozan Ç. (28) olaya şahit olan bir esnafın araya girmesiyle kaçtı. Şahıs, polis ekiplerince Diyarbakır'da gözaltına alınarak tutuklandı.

AYRILMAK İSTEYEN EŞİNİ TÜFEKLE TEHDİT ETTİ

Diyarbakır'da yaşayan S.Ç, 2 yıllık eşi Ozan Ç'den şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç. 23 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek, Keçiören ilçesindeki parkta yürüyüş yapan S.Ç'nin karşısına çıktı. Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., görüşme talebini reddeden eşini saçından tutup sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Olayı gören caddedeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, Ozan Ç.'yi uzaklaştırdı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ozan Ç'nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polisin çalışması sonucu şüphelinin, olay günü gece saatlerinde otogardan otobüse binerek, Diyarbakır'a gittiği tespit edildi. Ozan Ç., polisin takibi sonucu 25 Ağustos günü akşam saatlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Gaziantep Adliyesi'nde SEGBİS ile Ankara'daki nöbetçi mahkemeye bağlanan ve ifadesi alınan Ozan Ç. tutuklanarak Nizip Cezaevi'ne gönderildi.