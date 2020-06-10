Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Buket Aydın, geçtiğimiz Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşandı. İki radikal kararı peş peşe alan isim, önceki gün Nişantaşı'nda maskesiz görüntülendi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Salgın nedeniyle bir süredir görüntülenmeyen Buket Aydın, Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Sıcak havalara uygun olarak çiçek desenli bir elbise ve sandalet tercih eden Aydın'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak yürüyen Aydın, muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı.

MASKE TAKMADI

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin başında maske kullanım zorunluluğu geliyor. Ünlü sunucu Buket Aydın ise bu kuralı ihlal ederek Nişantaşı'nda yürürken maske takmadı.