Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti

Karantina döneminde aldığı kilolarla sıkça adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de estetik haberleriyle gündeme geldi. Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programında yer alan iddiaya göre: Sarıkaya, dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırdı.

SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI

Canlı yayında bu konuyu konuşan sunucu ve yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek "Eski silikonları patlamış olabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan programda yer alan bir diğer iddiaya göre; genç oyuncu adının duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini "Seray Kaya" olarak yazdırdı.