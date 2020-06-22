Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı

Bolu'da, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske takmayanlara, maskeyi çenesine indirenlere ceza uygulandı. Maskeyi burnu açık şekilde taktığı için ceza uygulanan bir vatandaş, ceza işlemi sırasında kaçarken, bir iş merkezine girmeye çalıştığı sırada yakalandı.

ANONSLARLA VATANDAŞLAR UYARILDI

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesinde maske uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında maske takmayan kişilere, maskeyi çenesine indirenlere ve burnu açık şekilde maske takanlara da ceza uygulandı. Birçok kişi polisin uygulamasını fark edip maskesini uygun şekilde taktı. Polis ekipleri caddede maske kullanımına yönelik anonslarla vatandaşları uyardı.

BAHANELER PES DEDİRTTİ

Maskesiz ve uygun şekilde takmadığı için polise yakalanan vatandaşlar, "Ben buranın yabancısıyım", "Sigara içiyordum" ve "Maskemi almaya gidiyordum" gibi bahanelerle cezaya itiraz etti. Maske takmadığı için ceza yazılan bir genç, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı. Genç, polisin müdahalesi ile gazetecilere saldıramadan durduruldu.

CEZA YAZILIRKEN, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Caddede yürüyen bir vatandaş da maskeyi burnu açık şekilde taktığı gerekçesiyle ceza uygulanmak üzere durduruldu. Polis, diğer ceza işlemleriyle ilgilendiği sırada bekletilen vatandaş, aniden kaçmaya başladı. Polisin dikkati sonucu, kaçan vatandaş 100 metre ileride bir iş merkezine girdiği sırada yakalandı. Kent genelinde maske uygulamaları devam ederken, maskesiz ve uygun şekilde maske kullanmayan kişilere 900 TL para cezası uygulanıyor.