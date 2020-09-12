Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken çıkış: Koronadan ölenlerin çoğu bir ayağı çukurda insanlardı

Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ın ildeki korona vakalarını değerlendirdiği toplantıda "Ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" ifadelerini kullandı. Özcan'ın bu sözleri büyük tepki çekti.

Bolu'daki yerel basının temsilcileri ile önceki gün bir araya gelen Tanju Özcan, yapmış olduğu çıkışla koronadan yakınlarını kaybedenlerin acılarını tazeledi. Gazetecilerin, "Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden insanların defin işlerini mezarlık işleri müdürlüğü yapıyor. Kaç kişi defnedildiğine dair bir rakam paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine Özcan "Son olarak bir rakam alamadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı. Yerel basında okudum 40 civarında diye" şeklinde konuştu.

"ÖLENLERİN ÇOĞU BİR AYAĞI ÇUKURDA OLAN İNSANLARDI"

Açıklamasının devamında koronadan yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasına vurgu yapmak isteyen Özcan, "Yani şöyle söyleyeyim ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" ifadelerini kullandı.