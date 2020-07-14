Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı

Japonya'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı.

14.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:56

Japonya'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı.

Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza

The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.

Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi.

Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.

Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.