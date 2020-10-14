Boğalarını antrenman için güreştirdiler

Kentin Tortum ve Uzundere ilçelerinde geçen yıllarda heyecan veren müsabakalara sahne olan boğa güreşleri, bu sene pandemi nedeniyle iptal edildi. Uzun zamandır boğalarını güreştiremeyen besiciler, antrenman maçı düzenledi.

BOĞA GÜREŞİ SAHİPLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Uzundere ilçe merkezinde yaşayan Serdar Çınar ile Cevizli Mahallesi'nden Hilmi Göksu, boğalarını karşı karşıya getirdi. Tortum gölü yakınlarında boş bir arazide yapılan boğa güreşi sahiplerini heyecanlandırdı. Kıyasıya geçen güreşi Hilmi Göksu'nun Paşa isimli boğası galip tamamladı. Güreş sonrası iki boğa güçlükle sakinleştirildi.

"DOSTLUK MAÇI DÜZENLEDİK"

Paşa'nın sahibi Hilmi Göksu, "Pandemi nedeniyle güreşler iptal edilince biz de boğalara antrenman amaçlı dostluk maçı düzenledik. Benim boğamın galip gelmesine sevindim" dedi. Karagöz isimli boğasının ilk kez güreş meydanına çıktığını söyleyen Serdar Çınar ise boğalar için güzel bir antrenman maçı olduğunu söyledi.