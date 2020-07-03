Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü

Göltürkbükü Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında 2 kişi uykusunda kafalarından silahla vurularak öldürüldü. Çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine çok sayıda jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden şahısların balık çiftliği lojmanında kalan Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu adlı vatandaşlar olduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEYENLER KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazelerin Devlet Hastanesinde yapılacak ön otopsi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Güvenlik güçlerinin olayın ardından kayıplara karışan zanlı veya zanlıları bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.