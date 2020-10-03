Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar

Bodrum'un en ünlü koyunda yaşanan olay adeta gündeme bomba gibi düştü. Bir grup erkeğin gerçekleştirdiği rezaleti görüntüleyen vatandaş, o anları anlattı.

"O BÖLGEDEN TUR TEKNELERİ GEÇİYOR"

Görüntüleri çeken vatandaş, Kent Haber'e yaptığı açıklamada, "Dün ben Değirmenler mevkii ve çevresine hem köpeklerimi gezdirmek, hem de doğa yürüyüşü yapmak için gittim. Doğa fotoğrafları çekmek için kameramı da yanıma aldım. Değirmenler mevkisine yaklaşık 200 metre gibi bir uzaklıkta bu iki şahsı gördüm. O bölgeyi yüzlerce turist ziyaret ediyor. O esnada 2 yabancı turist bölgeyi gezerken bunları gördü ve hemen uzaklaştı. Ayrıca Haremten Koyu'nda da aynı manzaralar var. Hatta orada grup olarak ilişkiye giriyorlar. O bölgeden tur tekneleri, balıkçı tekneleri geçiyor. Bu teknede aile var, kadınlar, çocuklar var. Tam bir rezalet. Kimseye aldırmadan ortalık yerde yapılıyor bunlar" ifadelerine yer verdi.