ABD'de Black Panther isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesinin ardından kaos ortamı devam ediyor. Son olarak kendilerine "Black Panther" (Türkçesi Siyah Panter) adı veren bir grup sokağa inerek savaş çağrısı yaptı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Stone Mountain şehrinde kendilerine "Black Panther" ismini veren siyahi bir grup, ellerinde silahlarla sokağa çıktı.

BLACK PANTHER'DEN ER MEYDANI ÇAĞRISI

Black Panther grubu, beyaz aşırı sağcılara "savaş alanında karşılarına çıkma" çağrısında bulundu. Aşırı sağcılar, er meydanı çağrısına henüz yanıt vermedi. ABD kamuoyu gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.