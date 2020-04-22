Bizim kara kaplı defterimiz yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş

Pandemi tüm dünyada yayılırken gerek ülkemizdeki vatandaşlarımız için gerekse sorumlusu olduğum Ankara'daki hemşehrilerim için tedirgin olmaya başladım. Er ya da geç bu krizin Türkiye'ye geleceği belliydi.



Bu yüzden koronavirüs daha Türkiye'ye gelmeden önlemler almaya başlayan ilk Belediye olduk. Metro vagonları ve istasyonları ile halkımızın sıkça ziyaret ettiği Belediyemize bağlı binalarda detaylı bir dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladık. Salgın ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren de birçoğu daha önceden planlanmış tüm tedbirlerimizi aşama aşama uygulamaya başladık. Euronews.com'da Görüntüle