Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte son beş gündür koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, "Tedbirlere devam edeceğiz. Bayramdan sonra inşallah çok daha iyi olacağız" dedi.

"BİTLİS BU SÜRECİ ÇOK DAHA GÜZEL ATLATTI"

Tatvan ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Vali Çağatay, koronavirüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Çağatay, "Öncelikle şunu söyleyeyim, malum çok kötü bir süreç yaşandı. Bütün dünya ve Türkiye bundan etkilendi, ama Türkiye iyi atlattı. Bitlis çok daha güzel atlattı" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay

"KİMSE MASKESİZ DIŞARI ÇIKMIYOR"

Kimsenin maskesiz çıkmadığına dikkat çeken Vali Çağatay, son 5 gündür Bitlis'te koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi. İl Sağlık Müdürüyle görüştüğünü ve son 5 gündür vakaya rastlanmadığını dile getiren Çağatay, "Ama şu anlama gelmiyor, ne olur dikkat edelim. 1 kişi 10 kişiye bulaştırabiliyor. Vatandaşlarımız yine dikkat etsinler ve kurallara bağlı kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Tedbirlere devam edileceğini dile getiren Vali Çağatay, "Bayramdan sonra inşallah çok daha iyi olacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 154 bin 500 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 276 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 800 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 116 bin 111 hasta iyileşerek taburcu edildi.