Bitigen'in testi negatif çıktı

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen'in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ