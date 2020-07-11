Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı
Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığı açıklanan Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in son yapılan Covid-19 test sonucu negatif çıktığı duyuruldu.
11.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:24
Koronavirüse yakalandığı açıklanan Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in son yapılan Covid-19 test sonucu negatif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA