Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk etapta tedbirlere uyan Artvin'de vaka sayısı sıfırlanmış, korona tedavisi gören hastalar hastaneden taburcu edilmişti. Ancak bölge halkının rehavete kapılmasıyla virüs tekrar ortaya çıktı. Kentte 4 yeni vaka tespit edilirken 23 kişi de karantinaya alındı.

REHAVET, YENİ VAKALARA YOL AÇTI

Artvin'de ilk etapta koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulmuş salgınla mücadelede kapsamında Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmemişti.Vaka sayısı kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören Covid-19 tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Ancak vatandaşlarda oluşan rehavet, virüsü tekrar canlandırdı. Borçka ilçesinde geçen hafta koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

VAKA SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. 30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.