Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi
18.10.2020 08:46 | Güncelleme: 18.10.2020 11:08
Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte, yıldırım fırtınası da kendini gösterdi. Bursa'da sabaha karşı etkisini gösteren yoğun yağış ve gök gürültüsü ile çakan şimşeklerin gece karanlığını gündüze çevirdiği anlar, havadan görüntülendi.
Ege Bölgesi'nin kuzeyi ve Marmara Bölgesi'nin güneyi pazar sabahına gök gürültüsü sesleriyle uyandı. Bursa'nın birçok ilçesinde sabah saatlerinde yıldırımlar birbirini kovaladı. Şehrin farklı noktalarına dakikalar içinde onlarca yıldırım düştü.
EGE'DEN MARMARA'YA YILDIRIM HATTI
Sözcü'nün haberine göre, yağışlı hava kütlesinin izlediği hat boyunca yıldırım fırtınası etkili oluyor. İzmir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde de etkili olan yoğun gök gürültüsü, Yalova, İzmit ve Sakarya'da da gözlemlendi.