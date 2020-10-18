Yıldırım fırtınası, Marmara'da geceyi gündüze çevirdi

Ege Bölgesi'nin kuzeyi ve Marmara Bölgesi'nin güneyi pazar sabahına gök gürültüsü sesleriyle uyandı. Bursa'nın birçok ilçesinde sabah saatlerinde yıldırımlar birbirini kovaladı. Şehrin farklı noktalarına dakikalar içinde onlarca yıldırım düştü.

EGE'DEN MARMARA'YA YILDIRIM HATTI

Sözcü'nün haberine göre, yağışlı hava kütlesinin izlediği hat boyunca yıldırım fırtınası etkili oluyor. İzmir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde de etkili olan yoğun gök gürültüsü, Yalova, İzmit ve Sakarya'da da gözlemlendi.