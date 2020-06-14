Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası bir nöbet kulesinin yıkılması sonucu bir güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını açıkladı.
14.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:28
Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu Karlıova-Kaynarpınar'da jandarmaya ait bir nöbet kulesi yıkıldı.
BİR KORUCU GÖÇÜK ALTINDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir."