Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında

Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu Karlıova-Kaynarpınar'da jandarmaya ait bir nöbet kulesi yıkıldı.

BİR KORUCU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir."