Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü

Dün akşam saatlerinde Türkiye'nin doğusunda kalan Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan gibi şehirlerde gökyüzünden yere meteor düştüğü görüldü. Bingöl'ün Karlıova ilçesinin bazı köylerindeki vatandaşlar, düşen gök taşını aramaya çıktı.

27.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:51

Dün akşam saatlerinde gökyüzünden düşen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak

GÖK TAŞINI ARAMAYA ÇIKTILAR

Bingöl'de yakından görülen ve cep telefonlarına da yansıyan görüntünün ardından Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşlar gök taşını aramaya çıktı.Cep telefonlarının fenerleriyle arama yapan vatandaşlar, gök taşının Bingöl ile Erzurum arasına düştüğünü ileri sürdü.

"ŞU ANA KADAR KİMSE BİR ŞEY BULAMADI"

Cismi aramaya çıkanlardan Saim Çınar, "Gök taşının Karlıova ile Çat arasında bir bölgeye düştüğü söyleniyor. Bingöl'ün de köylerinde olduğu söylentileri var. Köylüler her yerde geziyor, şu ana kadar kimse bir şey bulamadı" dedi.