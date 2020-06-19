Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi

Bir yakınının taziyesi için geçen hafta Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçit köyüne gelen kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerince yapılan çalışma sonucu kadının temas ettiği 13 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

19.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:57

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyündeki bir yakının taziyesi için İstanbul'dan gelen kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, karantinaya alınan köyde filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada koronavirüslü hasta sayısı 13'e yükseldi.

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FİLYASYON EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'dan bir yakının taziyesi için geçen hafta, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyüne gelen kadının koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Karantinaya alınan köyde filyasyon ekipleri, kadının temas ettiği kişilere, Kovid-19 testi uygulamaya başladı.

VAKA SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Test sonuçlarına göre önceki gün 8 olan koronavirüslü hasta sayısı bugün 13'e yükseldi. Bu kişiler sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İLÇE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Filyasyon ekiplerinin çalışması sürerken 5.7 büyüklüğündeki depremin olumsuz etkilerini üzerlerinden atmaya çalışanm ilçe sakinleri, hasta sayısının artmasından endişe ediyor.