Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde tarlaya giden vatandaşlar devasa bir yılanla karşılaştı, korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.
19.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:03
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde pancar toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce korkuya kapıldı.
Alınan bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesine tarlaya çalışmaya gidenler, yaklaşık 3 metre olduğunu değerlendirdikleri bir yılanla karşılaştı. Yerde duran bir ağaç dalına sarılı olan yılanı görenlerden Mazlum Serinyel, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yılanın hem kalınlığı hemde uzunluğu ise dikkat çekti.
YILANIN BÜYÜKLÜĞÜ VATANDAŞLARI KORKUTTU
Yılanın büyüklüğünü görünce kendisi dahil yanındakilerinin de korktuğunu aktaran Mazlum Serinyel, bu yılanın türünü bilmediklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.