Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından artan vaka sayısıyla ilgili önemli değerlendirmeler bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artan vakalara dikkat çekerek "İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. "Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük" gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor.Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Eski alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini belirten Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım. "Bana bir şey olmaz" demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış endişe uyandırıyor. Bugün açıklanan 13 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 176 bin 677'ye çıktı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 4 bin 792 oldu.

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 92 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 586 bin 995'i buldu. Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 985 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan 684 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 284 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.